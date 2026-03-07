PUBBLICITÀ
HomeCronacaAgguato nel traffico a Marano, il ras Palumbo centrato più volte alla...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Agguato nel traffico a Marano, il ras Palumbo centrato più volte alla testa

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Lo stavano attendendo e hanno agito nel traffico per creare scompiglio. I killer hanno però mirato in maniera chirurgica alla testa per non fallire. Il conflitto a fuoco è avvenuto in corso Europa questa mattina, intorno alle 11, dove i carabinieri sono accorsi a seguito della segnalazione dell’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco. Nell’agguato è stato ucciso Castrese Palumbo, 80 anni, ritenuto vicino al clan Nuvoletta-Polverino.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato all’interno di una Toyota Yaris, al lato guida, dove presumibilmente deve essere stato sorpreso dal commando killer. Palumbo è stato colpito da diversi proiettili alla testa. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto 12 bossoli calibro nove.

PUBBLICITÀ

Agguato di camorra a Marano, il figlio di Palumbo si tolse la vita in carcere

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati