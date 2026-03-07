Agguato nel traffico a Marano, il ras Palumbo centrato più volte alla testa

Lo stavano attendendo e hanno agito nel traffico per creare scompiglio. I killer hanno però mirato in maniera chirurgica alla testa per non fallire. Il conflitto a fuoco è avvenuto in corso Europa questa mattina, intorno alle 11, dove i carabinieri sono accorsi a seguito della segnalazione dell’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco. Nell’agguato è stato ucciso Castrese Palumbo, 80 anni, ritenuto vicino al clan Nuvoletta-Polverino.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato all’interno di una Toyota Yaris, al lato guida, dove presumibilmente deve essere stato sorpreso dal commando killer. Palumbo è stato colpito da diversi proiettili alla testa. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto 12 bossoli calibro nove.