Agguato mortale a Napoli, 25enne ucciso a colpi di pistola

Torna la paura a Pianura. Ancora un agguato con un giovane finito in ospedale. Erano le 3 della scorsa notte quando Antonio Zarra (25enne di Pianura) è stato trasportato da alcuni conoscenti al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con ferite da arma da fuoco. A causa delle ferite riportate – sono sette i proiettili che lo avrebbero centrato – Zarra è deceduto in ospedale. Ad indagare

I carabinieri della Compagnia di Bagnoli, del Nucleo Radiomobile di Napoli e della sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Napoli. L’evento sarebbe avvenuto in Via Jacopo Carrucci, dove i militari hanno rinvenuto 10 bossoli cal. 9x21mm e alcune tracce di sangue. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili. Si ipotizza un coinvolgimento nei recenti fatti di cronaca che hanno interessato il quartiere