Agguato Scisciano, Ottavio Colalongo raggiunto da una raffica di colpi

Mercoledì sera un uomo di 48 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in via G. Garibaldi, all’altezza del civico 50, a pochi metri dalla chiesa di Santa Maria della Cuna. La vittima è Ottavio Colalongo, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava viaggiando a bordo del suo scooter Honda SH quando è stato affiancato da ignoti su un altro veicolo e colpito con diversi colpi di pistola calibro 9, alcuni dei quali al volto. L’arma è stata ritrovata sul luogo dell’agguato. I responsabili si sono poi dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di San Vitaliano, che hanno avviato i rilievi e le indagini. Il delitto, secondo gli inquirenti, potrebbe essere collegato a contrasti tra gruppi criminali rivali.