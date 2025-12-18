PUBBLICITÀ
HomeCronacaAgguato Scisciano, Ottavio Colalongo raggiunto da una raffica di colpi
CronacaCronaca localePrimo Piano

Agguato Scisciano, Ottavio Colalongo raggiunto da una raffica di colpi

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Agguato Scisciano, Ottavio Colalongo raggiunto da una raffica di colpi
Agguato Scisciano, Ottavio Colalongo raggiunto da una raffica di colpi
PUBBLICITÀ

Mercoledì sera un uomo di 48 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in via G. Garibaldi, all’altezza del civico 50, a pochi metri dalla chiesa di Santa Maria della Cuna. La vittima è Ottavio Colalongo, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava viaggiando a bordo del suo scooter Honda SH quando è stato affiancato da ignoti su un altro veicolo e colpito con diversi colpi di pistola calibro 9, alcuni dei quali al volto. L’arma è stata ritrovata sul luogo dell’agguato. I responsabili si sono poi dati alla fuga.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di San Vitaliano, che hanno avviato i rilievi e le indagini. Il delitto, secondo gli inquirenti, potrebbe essere collegato a contrasti tra gruppi criminali rivali.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati