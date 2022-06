Agguato a Napoli, gambizzato figlio del narcos dei Quartieri spagnoli

E’ Vittorio Sorriente il ragazzo ferito la scorsa notte ai Quartieri spagnoli. Il giovane, giunto presso l’ospedale Vecchio Pellegrini con una ferita alla gamba, è stato interrogato dai carabinieri della compagnia Napoli Centro: il giovane Sorriente ha riferito di essere stato ferito nel corso di un tentativo di rapina ad opera di due sconosciuti che lo hanno affiancato mentre, in sella al suo scooter, percorreva via Foria. Uno dei due avrebbe intimato l’alt a Sorriente che avrebbe proseguito rimanendo così ferito. La sua versione non ha convinto gli inquirenti sia per quello che sta accadendo ai Quartieri spagnoli (dove il giovane risiede) sia perchè Sorriente è figlio di Giuseppe, uno dei narcos più conosciuti del centro di Napoli. Gli investigatori ritengono che il giovane sia stato vittima di un agguato proprio ai Quartieri Spagnoli dove sono in corso fibrillazioni violente tra gruppi di giovanissimi per il controllo del territorio. Una guerra a suon di pestaggi, di incendi, di sparatorie e anche agguati, da una parte e dall’altra. Non solo per il micro traffico di droga ma soprattutto per la gestione degli affari legati alla movida della zona ‘bassa’ dei Quartieri che da un anno ha portato migliaia di ragazzi e turisti tra i vicoli per aperitivi o cene all’aperto.