Ambulanza per la proposta di matrimonio e petardo nella postazione del 118, sospesi medico e autista

Due sospensioni disciplinari dopo le segnalazioni di “Nessuno tocchi Ippocrate”. La prima riguarda un autista soccorritore dell’Ordine di Malta, che aveva concesso ad una futura sposa di inscenare la proposta di matrimonio all’interno di un’ambulanza.

La seconda ha avuto come destinatario l’ormai noto medico “bombarolo”. Quest’ultimo, all’interno di una postazione 118 dell’Asl di Salerno, accese un petardo per spaventare un autista soccorritore che si era appisolato.

“Due episodi diversi – commentano dall’associazione – ma accomunati da un tratto comune: gesti che hanno offeso la professionalità e l’immagine di medici, infermieri, autisti ed OSS che ogni giorno garantiscono con serietà e dedizione il loro servizio. L’associazione continuerà sulla strada del controllo e della segnalazione, per difendere non solo la sicurezza dei pazienti, ma anche la credibilità della professione sanitaria”.