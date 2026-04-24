Ancora un agguato nel Napoletano, la vittima: “Non ho visto niente”

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Stanotte c’è stato un agguato a Somma Vesuviana dove un 32enne è stato colpito. Il ferito si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare: il ricoverato e non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli hanno raccolto le parole del 32enne, che ha detto di essere rimasto ferito in via Mercato Vecchio ma di non aver visto chi ha sparato.

Agguato a Scampia

Stanotte poco dopo le ore 2, i Carabinieri della compagnia Napoli Vomero sono intervenuti nell’ospedale CTO per una persona ferita. Poco prima un 18enne già noto alle forze dell’ordine era stato trasferito in ospedale con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzo mentre percorreva a piedi via Labriola in zona Scampia sarebbe stato sparato da un individuo per motivi sconosciuti. La vittima è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

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