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Un uomo di 60 anni Daniele Baruzzo nella notte tra mercoledì e giovedì 3 settembre ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 14 anni Mattia e la moglie Paola Siri. I vicini avrebbero sentito gli spari intorno a mezzanotte ma la tragedia sarebbe venuta alla luce solo nella mattinata di giovedì.

Nella casa l’uomo avrebbe lasciato un biglietto in cui avrebbe spiegato il gesto folle, legato a problematiche familiari. Lo scrive Il Secolo XIX.

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L’uomo, che lavorava nell’azienda Bombardier di Vado aveva regolare porto d’armi e si esercitava al poligono. Avrebbe ucciso il figlio e la moglie nel sonno.

Il dramma in un appartamento in via dei Forti di Legnino sono stati trovati i corpi senza vita di madre, padre e figlio. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma la dinamica dei fatti è ancora da ricostruire.

Ancora un dramma familiare: padre, madre e figlio minorenne trovati morti in casa

Il dramma in un appartamento in via dei Forti di Legnino sono stati trovati i corpi senza vita di madre, padre e figlio. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma la dinamica dei fatti è ancora da ricostruire.

Il fatto sarebbe avvenuto nella notte fra il 2 e il 3 settembre, ma l’allarme è scattato solo nella tarda mattinata, quando i parenti non riuscivano a prendere contatti con la famiglia.

Sul posto carabinieri, Vigili del fuoco, due ambulanze e l’automedica inviata dal 118. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Secondo alcuni giornali locali, l’uomo avrebbe ucciso moglie e figlio.