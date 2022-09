Andrea Sannino esaudisce il sogno della piccola Aurora, “Abbracciame” con lei sul palco

Un gesto tanto spontaneo quanto meraviglioso quello di Andrea Sannino. L’artista napoletano, durante il concerto di ieri sera a Quarto, ha regalato ad una bambina un momento che non dimenticherà mai. Dopo aver invitato Aurora a salire sul palco, stringendola forte a sè, ha intonato “Abbracciame” insieme al pubblico, sciogliendo anche il cuore della piccola guerriera. “Questa sera a Quarto è accaduto qualcosa di magico… Piccola Aurora, ti ho vista che volevi salire sul palco e una volta salita hai gridato ‘sei grande Andrea’ No, piccola!! ….tu sei grande, grandissima! Sei immensa e noi siamo tutti con te! W la vita, W la musica” scrive su Facebook l’artista napoletano, pubblicando anche il video.

Tantissimi i commenti apparsi in meno di 12 ore, ai quali Andrea Sannino ha voluto rispondere così: “Cari amici, vi ringrazio con tutto il cuore per le cose bellissime che mi state scrivendo. Ma credo davvero io non meriti alcun complimento per questo… chi tra voi non avrebbe fatto lo stesso? Chi artista non lo avrebbe fatto…credo nessuno, tutti avrebbero aperto il cuore a questa bambina meravigliosa e alla sua volontá di salire sul palco. Non ho fatto niente di speciale. Vi ringrazio ma i complimenti li faccio io a lei, solo a lei e alla sua famiglia per la determinazione e la forza che mettono nell’affrontare tutti i giorni la sua battaglia. Con amore….ANDRÈ”.