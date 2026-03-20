Andrea Sannino ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli

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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo. Ospite di questa puntata è Andrea Sannino, cantautore e interprete italiano, nato a Napoli nel 1985. Cresciuto in una famiglia appassionata di musica, si avvicina presto al canto e al teatro musicale, partecipando anche a produzioni importanti come “C’era una volta… Scugnizzi”.

Ha raggiunto una grande popolarità soprattutto grazie al brano “Abbracciame”, diventato un vero simbolo della canzone napoletana contemporanea e molto amato anche durante momenti difficili come il periodo della pandemia. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti e autori di rilievo della scena italiana e ha partecipato a programmi televisivi e musical, consolidando il suo legame con la tradizione partenopea ma con uno stile moderno e accessibile.

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Andrea Sannino è oggi considerato una delle voci più rappresentative della nuova musica napoletana, capace di unire emozione, identità e grande capacità interpretativa.