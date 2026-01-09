Gomorra – Le Origini. Chi è Angelo ‘a Sirena, l’idolo criminale di Pietro Savastano

PUBBLICITÀ

Francesco Pellegrino veste i panni di Angelo ‘a Sirena, giovane criminale che lavora per il clan dei Villa. Lui gestisce una bisca ma è un ruolo che gli sta molto stretto. Stasera ha debuttato Gomorra – Le Origini che mette in scena come il futuro boss di Secondigliano entrerà nel mondo della criminalità, fra sogni troppo grandi, per sé e i suoi amici, e un primo amore folle e appassionato, quello per Imma.

Pellegrino ha parlato del personaggio di Angelo ‘a Sirena: “E’ un ragazzo che ha perso la madre e ha perso il padre. E’ cresciuto in un ambiente difficile”. L’attore Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro, inquieto ragazzo di strada di Secondigliano che insieme al suo inseparabile gruppo di amici sogna una vita migliore.

Gli altri personaggi di Gomorra – Le Origini

Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere ‘fedeli’ che lo seguano nel suo progetto: una camorra nuova, che sia senza schiavi e senza capi; Tullia Venezia è una giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America.

Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena; Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello; Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto ‘O Sant, erede al trono di una delle famiglie dell’aristocrazia criminale di Napoli, i Villa.

Il padre, Don Antonio, è il boss di Forcella. A interpretarlo è Ciro Capano. E ancora Biagio Forestieri nei panni di Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli. Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito. Veronica D’Elia nei panni di Anna, sorella di ‘O Paisano.