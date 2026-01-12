Gomorra – Le Origini, i buchi di trama scoperti dai fans della serie

PUBBLICITÀ

Venerdì sera sono andate in onda le prime due puntate di Gomorra – Le Origini ma per tanti fan della serie ci sarebbero due evidenti buchi di trama. Si parte dal giovane Pietro Savastano che appare come un orfano, ciò lo confida al suo ‘modello criminale’ Angelo ‘a Sirena ed emerge dal fatto che abita in casa di suoi amici.

Invece nella prima stagione il boss di Secondigliano, papà di Genny, diceva: “Je, quanno tenevo vint’anne, tenevo ddoje palle ‘a sotto accussì! Stevo sempe cu mio padre, osservavo, capivo!“. Sulla sua lapide di Donna Imma c’è l’anno di nascita 1970 ma nel prequel, ambientato nel 1977, è un’adolescente coetanea di Pietro.

La storia della nuova serie di Gomorra

La serie riporta gli spettatori nella Napoli degli anni Settanta, un periodo di grande trasformazione, segnato dalla povertà e dal contrabbando di sigarette. Creato da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, e distribuito internazionalmente da Beta Film, il prequel promette di svelare la giovinezza del futuro boss.

I primi quattro episodi diretti da Marco D’Amore, che ricopre anche il ruolo di supervisore artistico e co-sceneggiatore, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio. Dal set partenopeo arrivano le prime immagini dei giovani protagonisti, molti dei quali esordienti o alle prime esperienze.

Il cast di Gomorra Le Origini

Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro Savastano, un ragazzo di strada ambizioso e inquieto di Secondigliano, che sogna una vita migliore per sé e per i suoi amici.

Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, malavitoso carismatico.

Flavio Furno è ‘O Paisano, un detenuto che ambisce a una camorra “senza schiavi e senza capi”.

Tullia Venezia interpreta una giovanissima Imma, studentessa di liceo e conservatorio con il sogno americano.