Femminicidio di Anna Borsa, domani i funerali nella chiesta della Madonna di Pompei

Il medico legale sta eseguendo l’autopsia sul corpo di Anna Borsa all’ospedale di Battipaglia. La 30enne è stata uccisa da Alfredo Erra nel salone di bellezza di Pontecagnano. La salma della giovane sarà trasferita, al termine dell’autopsia, nella camera mortuaria dell’impresa di pompe funebri in via San Leonardo a Salerno. Domani mattina alle 11 saranno celebrati i funerali nella chiesa Maria Santissima del Rosario di Pompei del quartiere Mariconda di Salerno dove la famiglia della giovane era molto conosciuta.

Il 40enne è solo riuscito a ferirsi dopodiché ha abbandonato l’arma accanto al corpo esanime di Anna Borsa ed è fuggito, con un proiettile conficcato nel cranio. Fermato dopo alcune ore in un’area di servizio autostradale, in evidente stato confusionale, l’uomo si trova è piantonato in ospedale. Restano gravi le condizioni anche di Alessandro Caccavale, il giovane ferito da Erra che ora si trova all’ospedale Ruggi d’Aragona – San Giovanni di Dio di Salerno. L’attuale compagno di Anna resta in terapia intensiva ma è stato estubato nelle scorse ore: resta in gravi condizioni ma non sarebbe più in pericolo di vita.

FERITO ANCHE IL COMPAGNO DI ANNA BORSA

Nei suoi confronti la procura di Salerno muove accuse di omicidio premeditato, tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Per fuggire dal luogo del delitto, Erra ha usato un’auto aziendale, poi abbandonata all’interno della ditta di autotrasporti di cui è dipendente, nella zona industriale di Salerno. Le ricerche del fuggitivo, condotte in base a un piano attivato dal comando provinciale dei Carabinieri, hanno visto coinvolti oltre 100 uomini, unità cinofile, reparti speciali ed un elicottero.