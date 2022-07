Duplice omicidio a Ponticelli, Antimo ucciso per errore. La moglie: “Non c’entra niente con la camorra”

“Mio marito era lì per riparare una zanzariera, era il suo lavoro. Non c’entra niente con la camorra”. A parlare è la signora Nunzia Lepre, moglie di Antimo Imperatore, operaio incensurato e vittima innocente nel duplice agguato avvenuto stamattina nel rione Fiat in via Montale a Ponticelli. Antimo, detto Robin Hood, padre di due figlie femmine, era un onesto lavoratore. Come tutte le mattine era andato a lavorare, mai aveva pensato che avrebbe trovato la morte. “Quando mi hanno chiamato per dirmi quello che era successo ho pensato ad uno scherzo – racconta la moglie Nunzia tra le lacrime. “Chiedete in giro chi è la famiglia Imperatore. Non c’entra niente con la camorra”, ribadisce la cugina.

Il cadavere di Antimo è stato ritrovato sull’uscio della porta. Nel quartiere era conosciuto per la sua disponibilità. Effettuava ogni giorno piccoli lavori di ristrutturazione nelle abitazioni.

Duplice omicidio a Ponticelli, Carlo Esposito e Antimo Imperatore ammazzati in un appartamento

La camorra torna a sparare a Napoli, poco fa a Ponticelli c’è stato un agguato dove sono state uccise due persone. Il raid è avvenuto nel rione Fiat. Sul posto per i rilievi i militari dell’Arma. A Ponticelli è in corso una sanguinaria faida di camorra che va avanti da diversi mesi. Le vittime sono Carlo Esposito (16 luglio ’93), ritenuto vicino al clan De Micco, e Antimo Imperatore (3.11.66), operaio incensurato. L’omicidio è avvenuto in un appartamento. Uno dei due era sull’uscio della porta. Esposito, infatti, fu arrestato nel giugno 2018 per porto abusivo d’armi. Fu preso in possesso di una pistola priva di matricola completa di caricatore con 15 cartucce calibro 9.