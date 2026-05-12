Agguato a Ponticelli, Antonio Musella ucciso da 5 colpi di pistola

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Spari nella notte a Ponticelli dove Antonio Musella è stato ucciso in un agguato avvenuto in via Cupa Vicinale Pepe, nei pressi del complesso di edilizia popolare del lotto 6. La vittima era conosciuta nel quartiere con il soprannome di ’o muccuso. Secondo una prima ricostruzione, contro l’auto sulla quale viaggiava sarebbero stati esplosi almeno cinque colpi di pistola. Alcuni residenti, dopo aver sentito gli spari, hanno allertato i soccorsi. Il 51enne è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale del Mare, dove è morto poche ore dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, del commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale. Gli investigatori hanno trovato il veicolo della vittima danneggiato dai colpi d’arma da fuoco nella parte anteriore. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’omicidio e verificare se la vittima fosse sola in auto al momento dell’agguato. Musella risultava già noto alle forze dell’ordine: non faceva parte di nessuna organizzazione ma aveva amicizie negli ambienti del clan D’Amico.

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