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Una storia a lieto fine quella che arriva a Sant’Anastasia, nella provincia di Napoli, dove una donna di 86 anni è stata salvata dai carabinieri dopo essere caduta accidentalmente in casa ed essere rimasta sul pavimento per ore.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 novembre, la signora Rosa – questo il nome dell’anziana – la donna è caduta accidentalmente ed è rimasta per ore sul pavimento. L’86enne, infatti, non riusciva a ricordare a memoria i numeri dei parenti e, infine, si è convinta a comporre il 112.

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Anziana cade in casa e resta a terra per ore, salvata dai carabinieri a Sant’Anastasia

Ricevuta la richiesta dalla Centrale Operativa, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna, che inizialmente hanno avuto difficoltà a individuare l’edificio: la donna, infatti, ricordava soltanto l’indirizzo di residenza, ma non il numero civico.

Dopo alcuni tentativi, i militari dell’Arma sono riusciti finalmente a individuare il palazzo e l’appartamento della 86enne, ma tutte le porte e le finestre di accesso erano chiuse. Uno dei carabinieri ha però trovato una soluzione ingegnosa: grazie a una vecchia radiografia che aveva con sé, il militare è riuscito ad aprire la porta dell’appartamento e a soccorrere l’anziana.

La signora Rosa era visibilmente provata per tutte le ore trascorse sul pavimento della cucina: sul posto sono così intervenuti i sanitari del 118 di Pollena Trocchia, che le hanno prestato sul posto le cure del caso. Infine, nell’appartamento sono giunti il figlio e il nipote della 86enne, ai quali l’anziana è stata affidata.

La donna, prima che andassero via, ha però voluto ringraziare i carabinieri, visibilmente commossa per l’aiuto ricevuto.