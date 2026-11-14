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E’ stato seguendo un cliente 16enne che i carabinieri hanno arrestato un noto spacciatore nel cuore del quartiere Chiaia. A Monte di Dio, i militari hanno intercettato il ragazzo insieme a un gruppo di amici intorno alle 23 di ieri, 13 novembre.

“Sto andando a comprare il fumo”, carabinieri seguono il “cliente” e arrestano il pusher a Chiaia

Durante il controllo di routine gli hanno chiesto dove stesse andando, con estrema naturalezza, ha risposto: “a comprare due stecche di fumo”, riferendo di avere un appuntamento ai Gradoni di Chiaia.

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Colpiti dalla frase del giovane, i carabinieri lo hanno seguito prima lungo via Giovanni Nicotera, poi in vico Monteroduni, fino a destinazione. A quel punto, il 16enne si avvicina a un uomo adulto, gli consegna una banconota da 20 euro e riceve in cambio una bustina e 10 euro di resto. I militari intervengono. L’uomo viene fermato. Si tratta di F.T., 45 anni. “Mi avete beccato” ha detto mentre veniva ammanettato. Perquisito, viene trovato in possesso di due stecchette di hashish, oltre a 230 euro in contanti. Sequestrato anche un telefono cellulare.

Il 16enne ha dovuto consegnare la dose di hashish appena acquistata che viene sequestrata. Il pusher dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane viene affidato al genitore.