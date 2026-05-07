Armi, banconote e oltre 5 chili di droga: arrestati due giovani a Napoli

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Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne ed un 28enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

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In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in zona San Carlo Arena, hanno notato un frequente viavai di persone da uno stabile.

I poliziotti, insospettiti, hanno posto in essere un servizio di osservazione ed hanno notato il 28enne che ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto in cambio di una banconota.

Gli agenti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia il 28enne, trovato in possesso di 10 euro, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso dell’involucro di hashish appena acquistato.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo nell’abitazione dalla quale era stato visto uscire il 28enne. All’interno hanno sorpreso anche il 33enne e rinvenuto 34 involucri di cocaina del peso di 80 grammi circa, 25 panetti e 21 involucri di hashish del peso complessivo di oltre 4 kg, 119 bustine di marijuana del peso complessivo di oltre 800 grammi, una pistola priva di matricola con 7 cartucce, altre 29 cartucce e 2.360 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.