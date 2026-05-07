Rita De Crescenzo è tornata a Napoli, il figlio a colloquio con l’avvocato

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È atterrata intorno alle 19 all’aeroporto di Aeroporto di Capodichino Rita De Crescenzo, rientrata in fretta da Sharm el-Sheikh dopo l’arresto del figlio Francesco Pio Bianco (esclusiva InterNapoli.it), coinvolto nel blitz eseguito all’alba dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla DDA di Napoli. La stessa tiktoker aveva annunciato tutto nelle prime ore della giornata con un video pubblicato sui social: “Lo Stato ha fatto il suo dovere, viva le forze dell’ordine”, spiegando di sapere già che il figlio sarebbe stato arrestato. In queste ore il giovane, come appreso dalla nostra redazione, è a colloquio con il proprio avvocato.

L’arresto di Francesco Pio Bianco rientra nell’operazione che ha portato in carcere sette persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi, con aggravanti legate al metodo mafioso. L’inchiesta riguarda la sparatoria avvenuta il 26 giugno 2025 in via Rosario a Portamedina, quando un gruppo di giovani, in sella a più scooter, avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un altro ragazzo armato che li stava inseguendo. Secondo gli investigatori, anche il figlio della tiktoker avrebbe sparato contro Mario Forte, senza riuscire a colpirlo. Tra gli arrestati figurano anche Francesco Rizzo, Simone Rizzo, Sonny Giuliani, Mario Forte e un minorenne.

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Durante il blitz, eseguito con il supporto di reparti speciali, unità cinofile, drone ed elicottero, gli agenti hanno effettuato numerose perquisizioni sequestrando anche circa un chilo di marijuana, in parte già confezionata per lo spaccio. Gli investigatori ritengono che le modalità dell’agguato e la disponibilità di armi richiamino dinamiche tipiche della criminalità organizzata. Resta fermo che tutti gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.