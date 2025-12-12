PUBBLICITÀ
HomeCronacaArmi, droga e sequestro di persona: smantellata cosca tra Napoli e Salerno
CronacaCronaca locale

Armi, droga e sequestro di persona: smantellata cosca tra Napoli e Salerno

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Un’operazione ad ampio raggio dei carabinieri, condotta tra le province di Salerno e Napoli, ha colpito una organizzazione criminale attiva soprattutto nel traffico di droga e nelle estorsioni. Il blitz, ancora in corso, ha portato a numerosi arresti e all’esecuzione di misure restrittive nei confronti di diversi soggetti coinvolti.

L’intervento nasce da un’articolata inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Salerno. Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha emesso un provvedimento nei confronti di più indagati, ritenuti parte di un sistema criminale strutturato e dedito a varie attività illecite.

PUBBLICITÀ

Le accuse contestate sono pesanti: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale di arma comune da sparo, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, sfruttamento della prostituzione, oltre a ulteriori episodi di estorsione e rapina.

L’operazione rappresenta un nuovo colpo alle realtà criminali radicate nel territorio, con l’obiettivo di smantellare reti di traffici illeciti e condotte violente che incidono sulla sicurezza delle comunità locali.

 

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati