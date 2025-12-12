Armi, droga e sequestro di persona: smantellata cosca tra Napoli e Salerno

PUBBLICITÀ

Un’operazione ad ampio raggio dei carabinieri, condotta tra le province di Salerno e Napoli, ha colpito una organizzazione criminale attiva soprattutto nel traffico di droga e nelle estorsioni. Il blitz, ancora in corso, ha portato a numerosi arresti e all’esecuzione di misure restrittive nei confronti di diversi soggetti coinvolti.

L’intervento nasce da un’articolata inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Salerno. Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha emesso un provvedimento nei confronti di più indagati, ritenuti parte di un sistema criminale strutturato e dedito a varie attività illecite.

Le accuse contestate sono pesanti: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale di arma comune da sparo, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, sfruttamento della prostituzione, oltre a ulteriori episodi di estorsione e rapina.

L’operazione rappresenta un nuovo colpo alle realtà criminali radicate nel territorio, con l’obiettivo di smantellare reti di traffici illeciti e condotte violente che incidono sulla sicurezza delle comunità locali.