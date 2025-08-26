PUBBLICITÀ
HomeCronacaArrestata dopo le coltellate alla nuora, 28enne ricoverata al Cardarelli
CronacaCronaca locale

Arrestata dopo le coltellate alla nuora, 28enne ricoverata al Cardarelli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Accoltella la nuora dopo la lite, la 28enne è grave al Cardarelli
Accoltella la nuora dopo la lite, la 28enne è grave al Cardarelli
PUBBLICITÀ

È stata arrestata la 67enne di Aversa che nella serata di sabato ha accoltellato alla schiena la nuora 28enne. La ragazza è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Come riporta il Mattino la decisione è stata adottata dalla Procura il di Napoli Nord che conduce, in collaborazione con gli agenti del commissariato di Aversa. Infatti nella tarda serata di domenica è stata chiarita la vicenda.

La donna è stata portata nel carcere di Secondigliano: gli agenti hanno accertato che, a seguito dell’ennesimo litigio, praticamente quotidiani, la donna aveva accoltellato la ragazza perché non riusciva ad accettare il rapporto tra la vittima e suo figlio 36enne.

PUBBLICITÀ

Dunque sabato sera, secondo una prima ricostruzione, c’è stato l’ennesimo litigio tra la madre del compagno in viale Kennedy. A correre in soccorso, come chiarito dai poliziotti del commissariato di Aversa, è stato proprio l’ex militare che ha caricato la compagna sulla moto per recarsi presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati