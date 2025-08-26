Arrestata dopo le coltellate alla nuora, 28enne ricoverata al Cardarelli

PUBBLICITÀ

È stata arrestata la 67enne di Aversa che nella serata di sabato ha accoltellato alla schiena la nuora 28enne. La ragazza è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Come riporta il Mattino la decisione è stata adottata dalla Procura il di Napoli Nord che conduce, in collaborazione con gli agenti del commissariato di Aversa. Infatti nella tarda serata di domenica è stata chiarita la vicenda.

La donna è stata portata nel carcere di Secondigliano: gli agenti hanno accertato che, a seguito dell’ennesimo litigio, praticamente quotidiani, la donna aveva accoltellato la ragazza perché non riusciva ad accettare il rapporto tra la vittima e suo figlio 36enne.

Dunque sabato sera, secondo una prima ricostruzione, c’è stato l’ennesimo litigio tra la madre del compagno in viale Kennedy. A correre in soccorso, come chiarito dai poliziotti del commissariato di Aversa, è stato proprio l’ex militare che ha caricato la compagna sulla moto per recarsi presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa.