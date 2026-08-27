Caldo record a Napoli, boom di accessi al Cardarelli: oltre 1.500 pazienti in una settimana

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Temperature fino a 41 gradi, umidità che in città può raggiungere l’80% e pronto soccorso sotto pressione. L’ondata di calore che sta investendo Napoli e la Campania sta facendo aumentare in modo significativo gli accessi negli ospedali, con il Cardarelli che ha registrato oltre 1.500 ingressi nell’ultima settimana.

Secondo i dati diffusi dall’azienda ospedaliera, la media è stata di 217 accessi al giorno, con un picco di 256 pazienti in una sola giornata. Numeri che confermano gli effetti delle alte temperature soprattutto sulle persone più fragili.

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Napoli sfiora i 41 gradi: umidità fino all’80%

Le temperature registrate negli ultimi giorni possono superare di sei o sette gradi le medie stagionali. A rendere ancora più pesante la situazione è l’elevata umidità: lungo la costa si mantiene oltre il 60-70% anche nelle ore serali e notturne, mentre nel capoluogo partenopeo può arrivare fino all’80%.

Una combinazione che aumenta notevolmente il disagio fisico e il rischio di complicazioni per le categorie più vulnerabili.

Accessi al pronto soccorso in aumento del 10%

Il Cardarelli segnala un incremento del 10% rispetto alla media annuale precedente. Molti dei pazienti arrivati in ospedale provengono da residenze sanitarie assistite e presentano patologie già note, aggravate dalle condizioni climatiche estreme.

Tra i problemi più frequentemente riscontrati figurano disidratazione, insufficienze renali e scompensi legati a malattie croniche. A essere maggiormente esposti sono anziani, bambini, cardiopatici e persone affette da patologie pregresse.

I consigli per difendersi dal caldo

Il Ministero della Salute raccomanda di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, mantenere gli ambienti freschi e ben ventilati e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e soggetti con malattie croniche.

La situazione registrata al Cardarelli, con temperature percepite vicine ai 48 gradi, dimostra quanto caldo, umidità elevata e scarsa ventilazione possano incidere sulla salute e aumentare il ricorso alle cure ospedaliere.