Arzano distrutta dal dolore per Barbara: “Le lacrime non si fermano”

“Buon viaggio cara Barbara, vola tra le braccia della tua amata mamma”. Lacrime e dolore ad Arzano per la scomparsa di Barbara De Rosa. La nota commerciante era benvoluta da tutti. Alla notizia della scomparsa ci sono tanti messaggi da parte dei suoi amici, di chi la voleva bene. “Lo Sportello del Cittadino” e “Arzano Alternativa” si stringono al dolore delle famiglie De Rosa e D’Angelo per la dipartita della Cara Barbara. Questa perdita ci addolora, tutti”.

Chi l ha conosciuta ha saputo apprezzarne la forza, il coraggio e soprattutto il sorriso che l ha caratterizzava anche nei momenti di profonda sofferenza fisica. Buon viaggio cara Barbara, vola tra le braccia della tua amata mamma”

Facesti questo selfie e scrivesti che ero grande , ma la verità cara Barbara è che non si è mai troppo grandi per ricevere queste notizie. Quando ricevi una notizia così , ti senti come un bambino piccolo che piange per qualcosa che gli è stato tolto e non riesce a capire il perché. Ora provo solo tanta tristezza Un immenso e caloroso abbraccio a Pierluca e le tue sorelle. Ciao Barbara ti porterò sempre nel cuore”.