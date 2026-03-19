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Di fronte alle ombre della cronaca e alle fatiche che segnano il nostro quotidiano, la Chiesa di Arzano sceglie di non restare in silenzio. Le sei comunità parrocchiali della città si uniscono in un unico grande momento di preghiera e testimonianza: la Via Crucis Cittadina, che si terrà il prossimo 20 marzo alle ore 19:00 partendo da piazza Raffaele Cimmino.

Arzano si mette in cammino: una Via Crucis cittadina per gridare la speranza

L’evento, dal titolo fortemente evocativo “Popolo Mio Non temere: la vita non si arrende”,

non sarà soltanto una rievocazione religiosa, ma un cammino di Popolo tra le strade della nostra città.

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A guidare la riflessione e la preghiera sarà l’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, la cui presenza sottolinea la vicinanza della Chiesa diocesana alle ferite e alle speranze del nostro territorio.

Dopo i recenti eventi che hanno scosso la comunità locale, i parroci di Arzano firmano un invito corale che coinvolge l’intera città: “Abbiamo scelto questo titolo perché sentiamo il bisogno di ridare voce alla parte sana e coraggiosa di Arzano,” dichiarano i parroci. “Dire ‘non temere’ non significa ignorare il dolore o il pericolo, ma avere la consapevolezza che il buio non ha l’ultima parola. La Croce che porteremo per le strade è quella di chi soffre,

ma anche quella che annuncia la vita che vince ogni forma di morte e illegalità.”