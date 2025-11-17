PUBBLICITÀ

Assalto alla banca BdM di Casalnuovo. Intorno alle ore tre della scorsa notte, in corso Umberto, i malviventi sono entrati in azione scassinando la porta esterna dell’istituto di credito e portando via il dispositivo ATM.

Assalto in banca a Casalnuovo, ladri trascinano via il bancomat

Durante la rocambolesca fuga lungo il corso, trascinando la cassaforte, hanno poi arrecato danni anche a molteplici auto parcheggiate centinaia di metri più avanti lasciando a terra rottami del bancomat e pezzi della stessa porta della banca, che sarebbero stati ritrovati circa 150 metri più avanti nei pressi della Chiesa Madre di San Giacomo Apostolo Maggiore.

Nel giro di circa due anni, con quanto accaduto stanotte, salirebbero a quattro simili reati nei confronti della filiale. Se in passato furono causati danni solo alle porte esterne della banca, questa volta i ladri sono riusciti a rubare il bancomat.

Non è ancora quantificato il numero di persone che hanno compiuto il gesto né con quale mezzo abbiano agito. Sul luogo sono presenti telecamere di videosorveglianza anche pubbliche, di cui alcuni cittadini ne lamentano però un possibile malfunzionamento.

Nelle ore successive sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna. Con loro anche la vigilanza privata. L’area è stata messa in sicurezza mentre si lavora alla conta dei danni, ai rilievi del caso e alla rimozione dei detriti. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per individuare i responsabili.