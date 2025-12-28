Assalto in banca nel Napoletano, fanno esplodere l’ATM e scappano col bottino

PUBBLICITÀ

Questa notte alcuni sconosciuti hanno fatto esplodere l’ATM di una banca in via Ferrovia a Scisciano. Portata via somma contante da quantificare. Non ci sono feriti. Sul posto intervenuti i carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo di Nola.

Rilievi a cura del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.