Questa notte alcuni sconosciuti hanno fatto esplodere l’ATM di una banca in via Ferrovia a Scisciano. Portata via somma contante da quantificare. Non ci sono feriti. Sul posto intervenuti i carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo di Nola.
Rilievi a cura del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.
Assalto in banca nel Napoletano, fanno esplodere l’ATM e scappano col bottino
