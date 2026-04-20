Assalto in gioielleria, banditi armati fuggono via con gioielli e orologi

Colpo a picconate, nella mattinata di oggi 20 aprile, in gioielleria nel centro commerciale Euroma2. Cinque banditi sono entrati in azione, alle 10, prendendo di mira le vetrine dell’esercizio commerciale, distrutte anche con gli estintori, che si trova all’interno del complesso impossessandosi di una quantità imprecisata di oggetti di valore.
L’allarme è subito scattato ma prima ancora dell’arrivo della vigilanza privata e della polizia i malviventi sono riusciti a darsi alla fuga, usando anche dei fumogeni. Momenti di apprensione fra i dipendenti del negozio, minacciati dai banditi, e tra i clienti che si trovavano già a quell’ora nel centro commerciale.
In corso di acquisizione i filmati registrati dalle telecamere di vigilanza della struttura che potrebbero aver ripreso non soltanto l’arrivo dei banditi ma anche la fuga per verificare se ci siano stati complici.
Sono in corso accertamenti, infine, per stabilire il bottino del furto.