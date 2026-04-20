Annuncia la laurea ma non era iscritta da 2 anni, il dramma di Miriam

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La polizia sta indagando sulle ultime ore di Miriam Indelicato, la 23enne trovata morta giovedì mattina nell’androne di un palazzo in via Bolzano a Roma. Si tratta dell’edificio in cui la ragazza diversi anni fa per studiare giurisprudenza alla Luiss, abitava da tempo. A scoprire il corpo senza vita di Miriam è stato il portiere dello stabile, che ha fatto poi scattare l’allarme. Più o meno nelle stesse ore sono arrivati a Roma i genitori della ragazza, che avrebbero dovuto assistere alla discussione della sua tesi di laurea alla Luiss, prevista, secondo quanto aveva raccontato la 23enne, nel pomeriggio.

Dagli accertamenti eseguiti finora è emerso che non era più iscritta all’università dal 2024. Gli investigatori propendono per l’ipotesi suicidio, Indelicato si sarebbe lanciata dall’alto precipitando nella tromba delle scale, ma indagano per poter escludere altre cause, tra cui quella del tragico incidente.

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Il cordoglio per la morte di Miriam Indelicato

“Nell’interpretare il dolore e la costernazione dell’intera comunità campobellese, l’Amministrazione comunale esprime cordoglio ai familiari di Miriam Indelicato, la giovane che ieri pomeriggio ha perso la vita a Roma, lasciando un vuoto incolmabile e inaccettabile anche nella nostra città.

Pur vivendo a Santa Ninfa, la famiglia di Miriam è infatti originaria di Campobello e la ragazza era molto conosciuta e amata anche nel nostro paese, dove lascia una ferita insanabile.

Ci stringiamo attorno ai familiari colpiti da questo immenso e inconsolabile dolore“, scrive Giuseppe Castiglione.

“🙏 La tragica scomparsa della giovane Miriam Indelicato, originaria del nostro territorio, ci lascia senza parole e profondamente colpiti.

A nome mio e della comunità di Campobello di Mazara, esprimo il più sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le volevano bene.

Di fronte a una perdita così dolorosa, ogni parola sembra insufficiente. È un momento di silenzio, rispetto e riflessione per tutti noi.

Ci stringiamo con affetto alla sua comunità d’origine e confidiamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Riposa in pace”, questo il cordoglio espresso dal sindaco Daniele Mangiaracina.