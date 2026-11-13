Notte di fuoco nel Napoletano, bruciate una Smart e una Panda

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Questa notte i carabinieri della stazione di Brusciano sono intervenuti in via Caprarelle per l’incendio di un’auto.

Si tratta di una Panda intestata ad un 47enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Veicolo parzialmente danneggiato. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

Ieri in tarda serata una Smart intestata ad un operaio incensurato di 53 anni è stata distrutta da un incendio a Sant’Antonio Abate. Le fiamme hanno danneggiato parzialmente anche un’altra auto, intestata alla figlia della vittima. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.

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