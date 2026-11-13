Rapinano scooter a una coppia, arrestati due giovani di 17 e 18 anni a San Giorgio a Cremano

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari di custodia cautelare in carcere nei confronti di due ragazzi, rispettivamente di anni 17 e anni 18, emesse dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica. I due sono indagati in concorso tra loro per il delitto di rapina aggravata e porto abusivo di arma. Nella serata del 25 settembre 2026, in San Giorgio a Cremano, una coppia di ragazzi è stata vittima di una rapina commessa da tre giovani a bordo di uno scooter con l’utilizzo di un’arma, i quali si impossessavano del motociclo su cui viaggiava la coppia. La prima attività d’indagine, svolta dagli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, ha portato al fermo di indiziato di delitto nei confronti del soggetto maggiorenne ed al rinvenimento della pistola utilizzata per commettere il reato, nonché al ritrovamento del motociclo oggetto di rapina. La successiva attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha consentito di raccogliere indizi di colpevolezza a carico degli odierni indagati. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.