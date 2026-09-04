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“Con il più vivo sconcerto la Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli ha appreso del grave episodio incendiario che ha colpito il veicolo di un cittadino diversamente abile della nostra comunità”.

Con questa nota, la Commissione Straordinaria de Comune di Marano esprime solidarietà e vicinanza a Raffaele, il giovane disabile cui è stata bruciata la macchina dopo una lite per il posto auto, in via Ungheria.

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Auto incendiata al disabile a Marano, la Commissione Straordinaria: “Gesto di gravità inaudita”

La nota prosegue poi: “Un gesto di gravità inaudita che rappresenta un atto di vandalismo e di violenza, assume un significato particolarmente odioso e profondamente deprecabile quando colpisce una persona che può avere nel proprio veicolo uno strumento essenziale per la mobilità, l’autonomia e la piena partecipazione alla vita sociale.

A nome dell’intera comunità civile, si esprime quindi la più ferma condanna e la sincera solidarietà al cittadino coinvolto, auspicando che l ‘Arma dei Carabinieri prontamente intervenuta possa fare piena luce sull’accaduto e individuare quanto prima i responsabili.

Ad essa sarà doverosamente assicurata ogni collaborazione da parte del Comando dei Vigili Urbani che sensibili e coinvolti si sono adoperati per l’immediato ripristino dei luoghi e dello stallo di sosta oltreché per la pulizia della carreggiata”.

“Continua anche così l’impegno della Commissione affinché il territorio sia luogo di legalità, rispetto, inclusione e solidarietà, valori che devono appartenere a tutti e che rappresentano il fondamento della convivenza civile e la base su cui costruire un futuro sempre più garantito indenne da ulteriori interventi di rigore. Una missione cui il prefetto Cardellicchio ha più volte fatto cenno e che ispira fermamente l’azione di tutta la Commissione”.

Il prefetto di Napoli: “Solidarietà alla vittima”

“Totale solidarietà alla vittima e alla sua famiglia, condannando duramente l’azione vile, e deplorevole”, è stata espressa dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, nei confronti della persona disabili a cui è stata incendiata la macchina a Marano di Napoli.

Il prefetto Di Bari, si legge in una nota, “ha voluto rassicurare la cittadinanza circa l’immediata e decisa risposta dello Stato. Le Forze dell’ordine, già capillarmente attive sul territorio nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, proseguiranno e intensificheranno i servizi di controllo nell’area di riferimento per garantire la sicurezza dei residenti e per fare piena luce sulle dinamiche e sulle responsabilità del raid doloso”.

Per il prefetto “il rispetto dei diritti e delle tutele delle persone con disabilità non è solo un obbligo di legge, ma rappresenta un pilastro di civiltà e una priorità assoluta per tutte le istituzioni”.

“Al fine di analizzare nel dettaglio l’accaduto e predisporre le più adeguate strategie di contrasto e presidio del territorio, – si legge infine nella nota – il prefetto ha annunciato che l’episodio di Marano “sarà oggetto di un focus mirato e di un’approfondita disamina nel corso di una prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.