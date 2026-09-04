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È di un morto il bilancio del grave incidente avvenuto questa mattina sull’A16 Napoli-Canosa, all’interno della galleria di Montemiletto, in provincia di Avellino in direzione Napoli. Nello schianto sono rimasti coinvolti due tir e un furgoncino.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo leggero, rimasto schiacciato tra i due mezzi pesanti e morto sul colpo. La vittima è Dario Viscido, 50 anni, di Eboli.

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Dario morto nell’incidente sull’A16, il 50enne schiacciato con il suo furgone da due tir

L’incidente si è verificato intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale di Avellino, il personale di Autostrade per l’Italia e i soccorritori con un elisoccorso, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Ma per Viscido putroppo non c’è stato nulla, da fare. Secondo una prima ricostruzione, due tir uno dei quali trasportava pomodori si sono tamponati coinvolgendo altre autovetture.

Dalle 9.54 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. La circolazione è completamente bloccata nel tratto interessato dall’incidente e si sono formate code di circa un chilometro, destinate ad aumentare durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti. Poi la circolazione è ripresa regolarmente in tarda mattinata.