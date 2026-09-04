Faida per la droga sfocia nell’agguato, fuggitivo preso a Marcianise

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Tutto iniziò il 15 giugno a San Paolo d’Argon quando 12 uomini incappucciati e armati di fucili d’assalto AK-47 escono dalla vegetazione per poi fuggire a bordo di tre auto. Si tratta del primo tentato agguato di Botros contro la fazione rivale guidata da E.R.M., 27 anni, gestore dello spaccio nella boscaglia locale.

Il commando così alza il tiro infatti il 21 giugno, sceglie il centro sportivo Aquamore” di Seriate. È pomeriggio quando la Peugeot 2008 dei killer accosta dopodiché un complice apre il fuoco all’esterno con un kalashnikov, mentre Botros in persona, impugnando una pistola mitragliatrice Skorpion, insegue E.R.M. fin dentro la reception e il bar dell’impianto.

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Sono così esplosi almeno sette colpi tra calibro 7.62 e calibro 9. La vittima si salva per miracolo, scavalcando la recinzione e tuffandosi in un canale adiacente prima di far perdere le proprie tracce. Mentre i Carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo ricostruiscono la rete dei sospettati, la vittima dell’agguato viene rintracciata l’8 luglio al centro commerciale Campania di Marcianise e arrestata. Le sue dichiarazioni confermano gli ingranaggi della faida.