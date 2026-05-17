Sparatoria a piazza Mercato, 15enne ferito ad una gamba

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Sparatoria nei pressi di piazza Mercato a Napoli: 15enne ferito a una gamba. È accaduto intorno alle 3 di stanotte, quando gli agenti delle Volanti della Questura di Napoli sono stati chiamati ad intervenire presso l’ospedale Pellegrini dove era appena stato ricoverato il ragazzino, ferito da un colpo d’arma da fuoco ad una gamba. Non in pericolo di vita, il giovane ha fornito la sua versione dei fatti che è al vaglio degli investigatori. Sul caso indagano gli agenti dell’ufficio prevenzione generale.