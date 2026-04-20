Aversa, agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto psichiatrico

Momenti di tensione nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta, dove un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto psichiatrico. L’uomo sarebbe stato colpito con alcuni pugni per futili motivi, riportando lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche. I sanitari lo hanno giudicato guaribile in circa 25 giorni.

A denunciare l’accaduto è l’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (Uspp), attraverso il delegato provinciale Angelo Palumbo, che ha espresso “ferma condanna per i gravi fatti accaduti” e solidarietà all’agente ferito, augurandogli pronta guarigione.

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Secondo i vertici sindacali, l’episodio rappresenta l’ennesima conferma delle criticità già segnalate da tempo. Il presidente nazionale dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio sottolineano come “le carceri siano diventate di fatto reparti psichiatrici improvvisati”, evidenziando la mancanza di personale specializzato e di protocolli adeguati per la gestione dei detenuti con disturbi mentali.

I sindacalisti evidenziano inoltre le difficoltà legate alla gestione di soggetti ritenuti imprevedibili e potenzialmente pericolosi, attribuendo la situazione al sistema di assistenza psichiatrica nei contesti detentivi, aggravato — a loro dire — dalle criticità strutturali del modello attuale di gestione della salute mentale in carcere.