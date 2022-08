Rubate le preziose mattonelle nella chiesa di Aversa, rabbia dei fedeli

Sgomento e rabbia ad Aversa per il furto delle mattonelle del pavimento maiolico di epoca settecentesca dalla chiesa Santo Spirito di piazza Cirillo. Increduli e arrabbiati anche molti professionisti del settore architettonico e culturale Prodotto dai Massa, gli stessi del chiostro della chiesa di Santo Spirito, il pavimento era rientrato in un progetto di restyling all’interno della chiesa costato circa 1,3 milioni di euro.

Alcuni architetti del territorio sottolineano la grossa valenza simbolica e artistica delle piastrelle sottratte dai ladri in spregio della storicità del luogo vero vanto per tutta la comunità aversana. A indagare sull’episodio, carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che sperano di rintracciare gli autori del clamoroso furto. I militari dell’Arma, peraltro, hanno schedato le piastrelle sottratte operazione che le rende non commerciabili.