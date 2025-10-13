PUBBLICITÀ

È terminato con un arresto e un maxi sequestro di droga l’inseguimento avvenuto nei giorni scorsi lungo l’autostrada A1, direzione Napoli, nei pressi di Caianello.

Gli agenti della Sottosezione di Cassino avevano notato una Ford Cupra ferma sulla corsia di emergenza e si erano avvicinati per prestare assistenza. Tuttavia, nel momento in cui il conducente ha scorto l’auto della Polizia, si è dato alla fuga a tutta velocità.

Aveva 52 kg di hashish in auto, arrestato dopo il folle inseguimento sull’A1

Ne è nato un inseguimento ad alta tensione: il fuggitivo ha effettuato pericolose manovre nel traffico, tentando persino di speronare la pattuglia. Solo il rapido intervento di un’altra unità della Sottosezione di Caserta Nord ha permesso di bloccare il veicolo all’altezza del casello di Caianello.

L’uomo, sceso dall’auto, ha cercato di scappare a piedi, scavalcando il new jersey centrale nel tentativo di attraversare la carreggiata opposta, ma è stato raggiunto e immobilizzato dopo una breve colluttazione dagli agenti di Caserta Nord.

Durante la perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti 96 panetti di hashish, sigillati e confezionati in pacchi di varie dimensioni, per un peso complessivo di circa 52 chilogrammi.

Il conducente è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento aggravato. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.