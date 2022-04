Elicottero sparge fumo rosa in cielo, ancora un caso di baby shower a Pozzuoli

Torna nuovamente l’elicottero che spande fumo rosa in cielo per rivelare il sesso del nascituro. E anche questa volta, si tratta di una femminuccia. Il baby shower – o anche gender reveal – va in scena a Pozzuoli, in via Napoli. Ieri, gli abitanti, hanno ripreso il velivolo che ha sorvolato diverse abitazioni, tra lo stupore generale dei residenti.

Il precedente a Bagnoli

Un elicottero che passa veloce in cielo e spande fumo rosa. È questa la scena a cui hanno assistito, il 5 aprile, alcuni residenti di Bagnoli che si sono chiestia cosa fosse dovuto questo strano fenomeno. Qualcuno, addirittura, ha pensato ad un pesticida visto il colore così insolito. Altri, invece, hanno pensato ad una commercialata.

In realtà si è trattato di un articolato baby shower, ovvero la trovata di una coppia per comunicare il sesso del nascituro. In questo caso, dato il colore, si tratta dunque di una bambina.