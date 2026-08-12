Spacciava con il paniere e la pistola, 21enne arrestato a Napoli

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Ieri a Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illecita di arma comune da sparo con relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi predisposti, hanno notato un soggetto che, attraverso l’utilizzo di un paniere calato da una finestra della propria abitazione, ha ceduto qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, una volta entrati nell’appartamento in questione, hanno sorpreso il prevenuto che è stato trovato in possesso di 60 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 11 grammi, una bilancia elettronica, una pistola a tamburo calibro 357 Magnum completa di 6 cartucce, risultata provento di furto, e 810 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Il 21enne è stato tratto in arresto dal personale operante.

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