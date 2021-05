Oggi pomeriggio un anziano ha perso il controllo dell’auto e si è schiantano contro il gazebo di un bar a Torre Annunziata. L’attività era fortunatamente a vuota, ma il conducente è rimasto gravemente ferito. Secondo i primi rilievi l’uomo stava percorrendo via Pastore in direzione via Prota. All’altezza della rotonda, che si trova a due passi dal tribunale, però, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris. Dunque prima urtava un marciapiede e infine si ribaltata distruggendo il gazebo del bar Manusa.

INCIDENTE A TORRE, UOMO ESTRATTO DALLE LAMIERE

Per estrarre l’uomo dalle lamiere dell’auto sono intervenuti dei vigili del fuoco. Il personale del 118 l’ha soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso e avviare le indagini, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e la polizia locale. L’anziano avrebbe accusato un malore perdendo il controllo della sua vettura.