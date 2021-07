Stamane all’alba sono stati esplosi alcuni copi di pistola contro il bar Infinity in via Foria. Fortunatamente i proiettili non hanno colpito il titolare e un cliente che erano all’interno. Secondo il Mattino i malviventi erano in sella a due scooter quando hanno sparato contro la parte esterna del caffè di via Foria. Quindi i proiettili finivano in un frigo che si trovava all’esterno. Gli investigatori prenderanno visione dei filmati delle telecamere della videosorveglianza pubblica e privata che son presenti nella zona per avere elementi utili alle indagini.

Poco dopo le ore 5:30 gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e San Carlo Arena, allertati da una telefonata arrivata al centralino della Questura, giungevano in sul posto dove ritrovavano 2 bossoli. Il titolare del negozio ha detto alla polizia di non aver mai subito minacce né richieste estorsive.