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Paura nelle acque di Punta Licosa, a Castellabate, dove un’imbarcazione di circa 12 metri è rimasta incagliata tra gli scogli. A bordo si trovavano nove persone, tutte provenienti da Salerno, che hanno vissuto momenti di apprensione prima dell’arrivo dei soccorsi.

Barca finisce sugli scogli e rischia di affondare, salvate nove persone nel mare del Cilento

L’allarme è stato lanciato tempestivamente e ha permesso alla Guardia Costiera del locale Ufficio Marittimo, diretto dal luogotenente Antonino Crea, di intervenire rapidamente.

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Il natante, per cause ancora in fase di accertamento ma verosimilmente a causa del mare agitato, è finito sulle secche, rimanendo bloccato tra gli scogli. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento della Guardia Costiera dipendente dal Circondario marittimo di Agropoli. Una volta raggiunta l’imbarcazione, i militari hanno provveduto a mettere in sicurezza tutte le persone presenti a bordo, portando a termine le operazioni di soccorso senza conseguenze per gli occupanti.

Fortunatamente, infatti, nessuno dei nove passeggeri ha riportato ferite e le loro condizioni di salute sono risultate buone. Terminate le operazioni di salvataggio, l’imbarcazione è stata trainata fino al porto di San Marco di Castellabate, dove è stata successivamente messa in sicurezza. Restano da chiarire le cause che hanno portato il natante a finire sulle secche di Punta Licosa.