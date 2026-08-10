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Barca finisce sugli scogli e rischia di affondare, salvate nove persone nel mare del Cilento

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Barca finisce sugli scogli e rischia di affondare, salvate nove persone nel mare del Cilento
Barca finisce sugli scogli e rischia di affondare, salvate nove persone nel mare del Cilento
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Paura nelle acque di Punta Licosa, a Castellabate, dove un’imbarcazione di circa 12 metri è rimasta incagliata tra gli scogli. A bordo si trovavano nove persone, tutte provenienti da Salerno, che hanno vissuto momenti di apprensione prima dell’arrivo dei soccorsi.

Barca finisce sugli scogli e rischia di affondare, salvate nove persone nel mare del Cilento

L’allarme è stato lanciato tempestivamente e ha permesso alla Guardia Costiera del locale Ufficio Marittimo, diretto dal luogotenente Antonino Crea, di intervenire rapidamente.

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Il natante, per cause ancora in fase di accertamento ma verosimilmente a causa del mare agitato, è finito sulle secche, rimanendo bloccato tra gli scogli. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento della Guardia Costiera dipendente dal Circondario marittimo di Agropoli. Una volta raggiunta l’imbarcazione, i militari hanno provveduto a mettere in sicurezza tutte le persone presenti a bordo, portando a termine le operazioni di soccorso senza conseguenze per gli occupanti.

Fortunatamente, infatti, nessuno dei nove passeggeri ha riportato ferite e le loro condizioni di salute sono risultate buone. Terminate le operazioni di salvataggio, l’imbarcazione è stata trainata fino al porto di San Marco di Castellabate, dove è stata successivamente messa in sicurezza. Restano da chiarire le cause che hanno portato il natante a finire sulle secche di Punta Licosa.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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