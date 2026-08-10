Morta dopo la festa di compleanno, il dramma di mamma Benedetta

PUBBLICITÀ

Benedetta Marino è stata trovata morta sabato 8 agosto in via Francesco Baracca a Viterbo. La 23enne mamma aveva da poco festeggiato il compleanno in un magazzino abbandonato: la Procura ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di cessione di stupefacenti con la morte in conseguenza di un altro reato.

Benedetta si trovava nell’ex consorzio agrario del quartiere Santa Lucia come riporta Il Messaggero. Il suo corpo era in una stanza all’ultimo piano di uno degli immobili del complesso. A dare l’allarme un amico con una telefonata al 112: la polizia scientifica ha repertato oggetti, bottiglie vuote e altri elementi che potrebbero portare gli investigatori a scoprire chi c’era con lei. Gli amici che hanno partecipato al compleanno sono già stati sentiti in questura. I risultati tossicologici arriveranno tra qualche settimana.

PUBBLICITÀ