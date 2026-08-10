Spacciava ad Aversa, 24enne di Napoli beccato tra le sterpaglie

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La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 24enne, originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile del reato di spaccio di droga. L’arresto è scattato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa e finalizzati al contrasto e al monitoraggio del fenomeno dello spaccio di droga nell’agro aversano.

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno notato il giovane mentre si allontanava dal centro cittadino per raggiungere una zona di campagna isolata. Qui, tra le sterpaglie, il 24enne avrebbe recuperato un contenitore. Gli agenti sono quindi intervenuti fermandolo e procedendo alla perquisizione. Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti e sequestrati circa 100 grammi di cocaina, oltre a circa 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

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I successivi accertamenti investigativi avrebbero inoltre consentito di ricostruire i rapporti del giovane con diversi clienti e acquirenti ai quali, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata ceduta la sostanza stupefacente. Ultimate le attività di rito, il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’arresto e il giudizio con rito direttissimo. Al termine dell’udienza, il 24enne è stato condannato all’obbligo di dimora nel comune di residenza e all’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria.