Don Patriciello avverte: “Prima o poi potrebbe scapparci il morto, ho paura per Borrelli e la sua scorta”

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“Credo che Francesco Emilio Borrelli stia rendendo a Napoli e ai napoletani un servizio che va al di là dei risultati immediati”. L’allarme arriva dal sacerdote di Caivano padre Maurizio Patriciello, simbolo della lotta alla camorra.

Ciò che balza agli occhi – e tanta sofferenza procura ai cittadini onesti – è che i mali che va denunciando sono sotto gli occhi di tutti. Possibile che nessuno li abbia visti? Chi sarebbe dovuto intervenire prima di lui? Chi viene pagato per evitare soprusi e prepotenze alla povera gente?”, prosegue don Patriciello.

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“Borrelli mette in subbuglio le nostre coscienze. Ho paura, però. L’ho già detto in altre occasioni. Ripeto. Ho paura per il mio amico Francesco e per gli uomini della sua scorta che fanno la scorta anche a me. Ho paura – e lo dico senza giri di parole – che prima o poi potrebbe scapparci il morto. Se dovesse accadere – Dio non voglia – sarebbe una tragedia preannunciata”, conclude.