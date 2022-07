Beccati a fare sesso in strada, il video diventa subita virale

Nelle ultime ore è diventato virale un video che riprende una coppia alle prese con un rapporto sessuale in strada. I due erano incuranti del fatto di poter essere visti da decine di passanti, magari anche da bimbi. Dunque una passione incontrallabile, probabilmente accesa dall’alcol, li ha spinti a fare sesso in pubblico in Prato della Valle a Padova.

Subito il video ha fatto il giro degli smartphone. Lui è stato immortalato con maglietta nera e bermuda, lei con un vestitino fucsia, dall’età indefinita ma sicuramente non due giovanissimi. Se dovessero essere identificati e rintracciati, i due amanti rischiano un’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Intanto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

IL VIDEO DEL RAPPORTO SESSUALE