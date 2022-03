Benzina gratis a Salerno, lunga fila d’auto per un guasto al distributore

Diesel gratis ad Eboli e decine di automobili in fila per fare il pieno di gasolio. Succede ad Eboli, in località Santa Ceciliano, dove diverse auto si sono dirette presso un distributore a causa di un guasto al sistema di erogazione.

Le telecamere – riporta L’Occhio di Salerno – hanno registrato per tutta la notte decine e decine di persone che, resosi conto del malfunzionamento, si sono dirette a fare il pieno di gasolio. In quel momento, anche chi si trovava a piedi, ha fatto incetta di carburante munendosi di semplici taniche.

Prezzi in discesa per diesel e benzina: Eni, IP, Q8 e Tamoil tagliano i costi

Si registra una diminuzione dei prezzi di benzina e diesel alla luce delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Le compagnie mettono oggi a segno un giro di ribassi sui prezzi raccomandati dei carburanti. Secondo intervento di seguito per Eni che taglia di 5 centesimi la benzina e di 7 cent il diesel, stesso movimento anche per Tamoil.

Ip scende di 7 cent su entrambi i carburanti, mentre Q8 li riduce di 8 cent. E’ quanto emerge dall’elaborazione di Quotidiano Energia. Intanto, i prezzi praticati sul territorio, in attesa di recepire queste riduzioni, mostrano ancora code di rialzi sia in modalità self che in modalità servito.

“Per contenere l’impatto sui consumatori finali, il Governo sta valutando l’ipotesi di praticare sui carburanti un’accisa mobile” ha detto Cingolani spiegando che per il costo dei carburanti da autotrazione dall’inizio dell’anno, “c’è un problema di un incremento dei costi del Brent” e un problema del costo del gas e dell’energia che serve nelle raffinerie a trasformare “che impatta sul costo finale”. Il ministro ha aggiunto che c’è “una diminuzione della disponibilità del diesel” mentre non c’è alcun problema per la benzina.