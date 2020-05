Visite al cimitero e primo volo: la morte e la vita a Bergamo, città simbolo del Covid

Dodicimilaquattrocentosessantatre. E’ questo lo spaventoso numero di contagi con cui la città di Bergamo convive dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Un intero territorio, quello della Lombardia, messo in ginocchio. Come un pugile all’angolo che non riesce a difendersi, incapace di rispondere a quei guantoni, quei cazzotti che colpo dopo colpo fanno sempre più male. Ma anche il più duro e difficile dei match, prima o poi, arriva al gong. E ci si rialza, sempre. Con lo spirito intatto e la voglia di rimettersi in gioco, di rialzare la testa e riprovarci. E Bergamo, seppur un passo alla volta, sta ripartendo. Con fatica, ma anche con costanza e voglia di vivere.

Sono incoraggianti, in questo senso, gli ultimi numeri su contagi e decessi in città. Un solo morto nelle ultime 24 ore, a fronte degli oltre 3mila registrati dall’inizio della pandemia. Solo 20 invece i nuovi positivi. Numeri questi che possono sembrare preoccupanti, ma per una città che ha raggiunto quasi 12.500 contagi, hanno il sapore della speranza.

Bergamo riparte, riaprono i cimiteri

Spinta dalla voglia (ma anche della necessità) di ripartire, negli ultimi giorni Bergamo ha dato ‘segni di vita’. In primis, ad esempio, è stato riaperto il cimitero della città, permettendo così ai familiari di dare l’ultimo saluto alle tante vittime del Covid. Il tutto, ovviamente, in piena sicurezza e con stringenti regole anti contagio. I cittadini si dovranno infatti abituare ad entrare con mascherine a previa igienizzazione delle mani (saranno posizionati dei tavolini con l’apposito gel). I custodi, inoltre, misureranno la temperatura e chi avrà più di 37,5° non potrà entrare. L’ingresso avverrà dal cancello ovest, in file distanziate, mentre l’uscita dal cancello est.

Bergamo riparte, atterrato il primo volo in città

Erano le 6.51 quando, con un volo proveniente da Sofia, sono atterrate a Bergamo 109 persone. Poco ore dopo, circa 80 passeggeri si sono imbarcato sullo stesso volo alla volta della Bulgaria. Fortunatamente, non si è registrato nessun problema di gestione della situazione, nonostante i controlli molto severi considerato anche il ridottissimo numero di passeggeri.

Il sindaco Gori dal barbiere: “Ora è davvero fase 2”

Un’altra foto della ripartenza, forse la più significativa, è quella postata su Twitter dal sindaco della città Giorgio Gori. Nell’immagine si vede il primo cittadino mentre è dal barbiere. Il selfie ha il sapore di un piccolo passo verso un graduale ritorno alla normalità. Fatta sì di mascherine, gel disinfettanti e distanze di sicurezza, ma che mai come oggi ha il sapore della libertà. Anche un caffè al bar, un taglio di capelli o semplicemente una passeggiata al parco sono gesti che Bergamo, così come la Lombardia e l’Italia tutta, aveva quasi dimenticato.

