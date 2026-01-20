PUBBLICITÀ
HomeCronacaBimba di 2 anni muore soffocata da un wurstel, inutile la corsa...
CronacaCronaca nazionale

Bimba di 2 anni muore soffocata da un wurstel, inutile la corsa in ospedale

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Bimba di 2 anni muore soffocata da un wurstel, inutile la corsa in ospedale
Bimba di 2 anni muore soffocata da un wurstel, inutile la corsa in ospedale
PUBBLICITÀ

Tragedia a Vibo Valentia dove una bimba di due anni è morta dopo essersi soffocata, forse mangiando un wurstel. L’episodio è successo nella tarda mattinata di oggi. La piccola ha ingerito l’alimento è andato ad ostruire le vie respiratorie. Non riuscendo a superare la crisi, i genitori l’hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un’ora ma purtroppo senza successo. Sull’accaduto è attesa nelle prossime ore l’apertura di una indagine.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati