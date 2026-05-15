Bimbo cade dalla bici nel Napoletano, salvato grazie alla corsa al Santobono

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Lo spavento per una botta alla testa dolorosa. La convulsa chiamata al 118, con l’infermiera che prima rassicura il bambino e la sua famiglia. Infine, la corsa affannata in ambulanza verso il Santobono sfrecciando sull’autostrada e la Tangenziale di Napoli per permettere le cure dei medici. E poi, il lieto fine: il ricovero e la stabilizzazione del quadro clinico con il bimbo che resta sotto osservazione ma non più in reale pericolo. La storia, per fortuna finita positivamente, arriva da Ercolano, passa per Pollena Trocchia e arriva sino all’ospedale dell’Arenella con protagonista un piccolo di 6 anni che ha trovato sulla sua strada un equipe di ambulanza dell’associazione Misericordia di Caivano professionale, celere nel soccorrerlo e nel supportarlo.

Il racconto del padre

Roberto Lemma, padre del bimbo, racconta l’accaduto. «Giovedì pomeriggio attorno alle 18.30 mio figlio è caduto in strada ad Ercolano dalla bicicletta battendo il lato anteriore della faccia. Dopo due o tre minuti stava per perdere conoscenza e per tale motivo è partita subito la chiamata al 118» . A prendere la chiamata sono i sanitari del 118 della postazione di Pollena Trocchia all’ospedale Cavalier Raffaele Apicella. L’infermiera, come racconta lo stesso padre del piccolo, «ha dato subito indicazioni a noi genitori su come tenere sveglio S. Nel frattempo, dopo circa 15 minuti, è arrivata l’ambulanza e l’infermiera ha preso in braccio il bambino giocandoci, per non farlo addormentare». Poi, la corsa contro in tempo per arrivare il prima possibile al Santobono per gli esami clinici del caso, che poi escluderanno danni neurologici al bambino dopo la caduta. S. resta in osservazione ma non corre rischi.

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«È mio dovere ringraziare l’autista che durante il tragitto a causa del forte traffico tra autostrada e tangenziale ha fatto l’impossibile per scansarci tutte le auto presenti. Ma il mio ringraziamento di vero cuore va a l’infermiera che ha tenuto tutto il tempo sveglio mio figlio in ambulanza coccolandolo e trattandolo con un figlio. L’hanno salvato».

La risposta del 118

La richiesta di ringraziamento del papà del piccolo è arrivata sino all’associazione Misericordia di Caivano che ha preso in cura il bambino. Contattato da La Radiazza, programma di Radio Marte condotto da Gianni Simioli, il legale rappresentante della Misericordia ha risposto così: «Questi attestati di stima fanno bene al cuore e dà più soddisfazione del lato professionale. Non di rado riceviamo insulti ma sapere che c’è chi apprezza il tuo lavoro, come fatto dal padre di questo bambino, è importante per continuare a farlo al meglio. Noi ci mettiamo il cuore prima che la professionalità».