Bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull, ricoverato d’urgenza al Santobono

Un bambino di 9 anni è stato gravemente ferito ieri sera a Scafati dopo essere stato azzannato da un pitbull. Il piccolo, che ha riportato profonde lesioni agli arti, è fuori pericolo di vita ma le sue condizioni restano serie. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale era condotto al guinzaglio ma senza museruola e, incrociato il bambino mentre usciva di casa, lo avrebbe improvvisamente assalito. Dopo i primi soccorsi del 118, il minore è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore al Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.