PUBBLICITÀ
HomeCronacaBimbo di 9 anni azzannato da un pitbull, ricoverato d'urgenza al Santobono
CronacaCronaca locale

Bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull, ricoverato d’urgenza al Santobono

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull, ricoverato d'urgenza al Santobono
Bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull, ricoverato d'urgenza al Santobono
PUBBLICITÀ

Un bambino di 9 anni è stato gravemente ferito ieri sera a Scafati dopo essere stato azzannato da un pitbull. Il piccolo, che ha riportato profonde lesioni agli arti, è fuori pericolo di vita ma le sue condizioni restano serie. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale era condotto al guinzaglio ma senza museruola e, incrociato il bambino mentre usciva di casa, lo avrebbe improvvisamente assalito. Dopo i primi soccorsi del 118, il minore è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore al Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati